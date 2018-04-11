МВС пропонує саджати виборців, які беруть "подачки" кандидатів

Міністерство внутрішніх справ пропонує посилити відповідальність за порушення виборчого права.

Відповідні зміни до законодавства презентували й підтримали на засіданні Кабінету міністрів.

Голова МВС Арсен Аваков зазначив, що проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення від подільності за порушення виборчого законодавства" розробляли спільно з громадською мережею "Опора" та іншими суб’єктами виборчого процесу, робота тривала майже 2 роки

"Ключовими змінами є невідворотність покарання за злочини проти виборчих прав", – сказав він.

Заступниця міністра Тетяна Ковальчук зазначила, що, згідно з торішнім опитуванням, 68% громадян не задоволені чесністю виборів, а лише 16% виборців готові звернутися до правоохоронців, якщо партія чи кандидат запропонують їм гроші за їхній голос.

Вона розповіла, що законопроектом пропонують внести зміни до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення, які забезпечать невідворотність покарання за злочини проти виборчих прав і декриміналізують дрібні правопорушення, які не впливають на перебіг виборів.

Пропонують позбавляти волі до 2 років за такими статтями КК: ч .1 ст 158-1 – за незаконне використання, вкидання бюлетенів; ч. 1 ст. 159 – порушення таємниці голосування членом виборчкому, кандидатом чи спостерігачем; ч 1. ст. 160 – отримання виборцем неправомірної вигоди, пов’язаної з реалізацією активного чи пасивного виборчого права тощо.

За надання виборцям неправомірної вигоди, непрямий підкуп виборів, фальсифікацію документацію пропонують позбавляти волі до 6 років.

"Чинний Кримінальний кодекс передбачає максимальну санкцію за пропозицію виборцю неправомірної вигоди у вигляді позбавлення волі строком до 3 років. Нашим проектом її підвищено до 6 років", – наголосила Ковальчук.

"Правоохоронці отримують можливість здійснювати негласні слідчі дії та збирати належні докази для притягнення до відповідальності недобросовісних учасників у передвиборчій боротьбі", – додала заступниця голови МВС.

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