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МВД предлагает сажать избирателей, принимающих "подачки" кандидатов

Среда, 11 апреля 2018, 11:58
МВД предлагает сажать избирателей, принимающих подачки кандидатов
УП

Министерство внутренних дел предлагает усилить ответственность за нарушение избирательного права.

Соответствующие изменения в законодательство представили и поддержали на заседании Кабинета министров.

Глава МВД Арсен Аваков отметил, что проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства" разрабатывали совместно с общественной сетью "Опора" и другими субъектами избирательного процесса, работа шла почти 2 года.

"Ключевыми изменениями является неотвратимость наказания за преступления против избирательных прав", – сказал он.

Заместитель министра Татьяна Ковальчук отметила, что, согласно прошлогоднему опросу, 68% граждан недовольны честностью выборов, но лишь 16% избирателей готовы обратиться в правоохранительные органы, если партия или кандидат предложат им деньги за голос.

Она рассказала, что законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые обеспечат неотвратимость наказания за преступления против избирательных прав и декриминализируют мелкие правонарушения, которые не влияют на ход выборов.

Предлагают лишать свободы до 2 лет по следующим статьям УК: ч .1 ст 158-1 – незаконное использование, вброс бюллетеней; ч. 1 ст. 159 – нарушение тайны голосования членом избиркома, кандидатом или наблюдателем; ч 1. ст. 160 – получение избирателем неправомерной выгоды, связанной с реализацией активного или пассивного избирательного права и тому подобное.

За предоставление избирателям неправомерной выгоды, косвенный подкуп выборов, фальсификацию документацию предлагают лишать свободы до 6 лет.

"Действующий Уголовный кодекс предусматривает максимальную санкцию за предложение избирателю неправомерной выгоды в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Нашим проектом она повышается до 6 лет", – подчеркнула Ковальчук.

"Правоохранители получают возможность осуществлять негласные следственные действия и собирать необходимые доказательства для привлечения к ответственности недобросовестных участников в предвыборной борьбе", – добавила заместитель главы МВД.

По словам Ковальчук, подкуп избирателей остается самой большой угрозой объективности проведения выборов в Украине.

При этом проект предусматривает освобождение от ответственности лиц, которые добровольно сообщили правоохранителям о подкупе выборов или фальсификации избирательной документации, – но его не будут применить к организаторам этих действий.

Кроме того, "впервые вводится ответственность за подкуп кандидата". Речь идет о "технических кандидатах" или "кандидатах-двойниках", которых финансируют влиятельные участники избирательной гонки.

Также криминализуется ведения предвыборной агитации, которая сопровождается предоставлением избирателям неправомерной выгоды, как то спиртные напитки и продукты питания. Действующий УК устанавливает ответственность лишь за предоставление неправомерной выгоды юридическим лицам.

В КУоАП предлагается повысить размер штрафов за нарушение избирательного законодательства. Если сейчас штраф за нарушение для граждан – от 30 до 50 необлагаемых минимумов, то проект предусматривает повышение штрафа до 100-200 необлагаемых минимумов.

В то же время, предлагается отменить уголовную ответственность за уничтожение или сокрытие избирателями собственных бюллетеней, потому что это не представляет общественной опасности и не является приоритетными для безопасности избирательного процесса. Поэтому предлагают ограничиться штрафом.

Также предлагается предусмотреть административную ответственность за умышленное разглашение избирателем своего волеизъявления на участке.

Глава "Опоры" Ольга Айвазовская отметила, что после парламентских выборов 2014 года было 13 обвинительных приговоров по всей Украины относительно злоупотреблений в ходе избирательного процесса, после местных выборов в 2015-м – 69, с тех пор стало больше санкций судов за подкуп избирателей, но в тюрьму никто не сел.

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: законодательствовиборы
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