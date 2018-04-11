МВД предлагает сажать избирателей, принимающих "подачки" кандидатов

Министерство внутренних дел предлагает усилить ответственность за нарушение избирательного права.



Соответствующие изменения в законодательство представили и поддержали на заседании Кабинета министров.



Глава МВД Арсен Аваков отметил, что проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства" разрабатывали совместно с общественной сетью "Опора" и другими субъектами избирательного процесса, работа шла почти 2 года.



"Ключевыми изменениями является неотвратимость наказания за преступления против избирательных прав", – сказал он.



Заместитель министра Татьяна Ковальчук отметила, что, согласно прошлогоднему опросу, 68% граждан недовольны честностью выборов, но лишь 16% избирателей готовы обратиться в правоохранительные органы, если партия или кандидат предложат им деньги за голос.



Она рассказала, что законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые обеспечат неотвратимость наказания за преступления против избирательных прав и декриминализируют мелкие правонарушения, которые не влияют на ход выборов.



Предлагают лишать свободы до 2 лет по следующим статьям УК: ч .1 ст 158-1 – незаконное использование, вброс бюллетеней; ч. 1 ст. 159 – нарушение тайны голосования членом избиркома, кандидатом или наблюдателем; ч 1. ст. 160 – получение избирателем неправомерной выгоды, связанной с реализацией активного или пассивного избирательного права и тому подобное.



За предоставление избирателям неправомерной выгоды, косвенный подкуп выборов, фальсификацию документацию предлагают лишать свободы до 6 лет.



"Действующий Уголовный кодекс предусматривает максимальную санкцию за предложение избирателю неправомерной выгоды в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Нашим проектом она повышается до 6 лет", – подчеркнула Ковальчук.



"Правоохранители получают возможность осуществлять негласные следственные действия и собирать необходимые доказательства для привлечения к ответственности недобросовестных участников в предвыборной борьбе", – добавила заместитель главы МВД.

По словам Ковальчук, подкуп избирателей остается самой большой угрозой объективности проведения выборов в Украине.



При этом проект предусматривает освобождение от ответственности лиц, которые добровольно сообщили правоохранителям о подкупе выборов или фальсификации избирательной документации, – но его не будут применить к организаторам этих действий.



Кроме того, "впервые вводится ответственность за подкуп кандидата". Речь идет о "технических кандидатах" или "кандидатах-двойниках", которых финансируют влиятельные участники избирательной гонки.



Также криминализуется ведения предвыборной агитации, которая сопровождается предоставлением избирателям неправомерной выгоды, как то спиртные напитки и продукты питания. Действующий УК устанавливает ответственность лишь за предоставление неправомерной выгоды юридическим лицам.



В КУоАП предлагается повысить размер штрафов за нарушение избирательного законодательства. Если сейчас штраф за нарушение для граждан – от 30 до 50 необлагаемых минимумов, то проект предусматривает повышение штрафа до 100-200 необлагаемых минимумов.

В то же время, предлагается отменить уголовную ответственность за уничтожение или сокрытие избирателями собственных бюллетеней, потому что это не представляет общественной опасности и не является приоритетными для безопасности избирательного процесса. Поэтому предлагают ограничиться штрафом.



Также предлагается предусмотреть административную ответственность за умышленное разглашение избирателем своего волеизъявления на участке.