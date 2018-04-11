Рятувальники розповіли, які ТРЦ визнали небезпечними

Державна служба з надзвичайних ситуацій перевірила вже 1319 об'єктів на предмет пожежної безпеки.

Про це на засіданні Кабінету міністрів 11 квітня розповів глава ДСНС Микола Чечоткін.

За його словами, 30-го березня ДСНС розпочала перевірки об'єктів із масовим скупченням людей, торгівельно-розважальні центри, шкільні і дошкільні заклади, лікарні зі стаціонарним лікуванням.

Всього перевіркам підлягають близько 30 тисяч таких об'єктів, з яких більше 4 тисяч – ТРЦ, майже 2 тисячі лікарень та понад 25 тисяч шкіл і дитячих садків.

На сьогодні перевірено 1319 об'єктів.

"Під час перевірок виявлено понад 15 тисяч порушень, з яких більше 5 тисяч не усувалися протягом значного часу. Найгірший стан з виконанням приписів склався в Донецькій, Сумській та Тернопільській областях", – сказав Чечоткін.

Всього на керівників об'єктів накладено 1200 адміністративних стягнень. До суду подано позови на закриття 37 об'єктів.

"Серед поданих до суду матеріалів на зупинку роботи увага до питань безпеки практично не приділяється в ТРЦ "Альтаїровський" в місті Одеса, ТРЦ "Рікос" та супермаркеті "Колібріус" в Рівненській області, де шляхи евакуації не відповідають вимогам норм, а системи протипожежного захисту роками залишаються в непрацездатному стані", – заявив глава ДСНС.

"По місту Києву із 357 об'єктів, які підлягають перевірці, – 9 торгівельних центрів. Уже зараз можна говорити, що в "Магелані" та "Дрімтауні" вже виявлені порушення, що створюють небезпеку людям", – наголосив він.

Чечоткін повідомив, що отримує інформацію про надходження дзвінків з пропозиціями за певну винагороду "вирішити питання щодо лояльного ставлення перевіряючих".

"Я хочу запевнити, що це або діють групи шахраїв, або люди, які хочуть скомпрометувати службу", – сказав Чечоткін, зазначивши, що про такі випадки просить повідомляти за телефоном довіри правоохоронних органів.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, в свою чергу, пригрозив порушникам пожежної безпеки:

"Всі ті, хто не будуть звертати увагу на реальні вимоги покращити ситуацію, змінити в своїх торгівельних центрах чи об'єктах, де перебуває багато людей, пошлемо екскаватори, перекопаємо входи. Відключимо електроенергію… Але змусимо навести лад".

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Як відомо, після пожежі в російському місті Кемерово, яка забрала десятки людських життів, багато з яких – діти, ДСНС України ініціювала масштабні перевірки об'єктів масового скупчення людей.