Спасатели рассказали, какие ТРЦ признаны небезопасными
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проверила уже 1319 объектов на предмет пожарной безопасности.
Об этом на заседании Кабинета министров 11 апреля рассказал глава ГСЧС Николай Чечеткин.
По его словам, 30-го марта ГСЧС начала проверки объектов с массовым скоплением людей, торгово-развлекательные центры, школьные и дошкольные учреждения, больницы со стационарным лечением.
Всего проверкам подлежат около 30 000 таких объектов, из которых более 4 тысяч - ТРЦ, почти 2000 больниц и более 25 000 школ и детских садов.
На сегодня проверено 1319 объектов.
"Во время проверок выявлено более 15 000 нарушений, из которых более 5000 не устранялись в течение значительного времени. Хуже всего обстоят с выполнением предписаний сложилось в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях", - сказал Чечеткин.
Всего на руководителей объектов наложено 1200 административных взысканий. В суд поданы иски на закрытие 37 объектов.
"Среди представленных в суд материалов на остановку работы внимание к вопросам безопасности практически не уделяется в ТРЦ "Альтаировський" в городе Одесса, ТРЦ" Рикос" и супермаркете "Колибриус" в Ровенской области, где пути эвакуации не соответствуют требованиям норм, а системы противопожарной защиты годами остаются в неработоспособном состоянии", - заявил глава ГСЧС.
"По городу Киеву из 357 объектов, которые подлежат проверке - 9 торговых центров. Уже сейчас можно говорить, что в "Магеллане" и "Дримтауне" уже выявлены нарушения, создающие опасность людям", - подчеркнул он.
Чечеткин сообщил, что получает информацию о поступлении звонков с предложениями за определенное вознаграждение "решить вопрос лояльного отношения проверяющих".
"Я хочу заверить, что это либо действуют группы мошенников, или люди, которые хотят скомпрометировать службу", - сказал Чечеткин, отметив, что о таких случаях просит сообщать по телефону доверия правоохранительных органов.
Премьер-министр Владимир Гройсман, в свою очередь, пригрозил нарушителям пожарной безопасности:
"Все те, кто не будут обращать внимание на реальные требования улучшить ситуацию, изменить в своих торговых центрах или объектах, где находится много людей, пошлем экскаваторы, перекопаем входы. Отключим электроэнергию... Но заставим навести порядок".
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Как известно, после пожара в российском городе Кемерово, унесшего десятки человеческих жизней, многие из которых - дети, ГСЧС Украины инициировала масштабные проверки объектов массового скопления людей.