В Африці розбився військовий літак, більше 100 жертв

Неподалік від столиці Алжиру впав військовий літак Іл-76, внаслідок чого загинули від 100 до 200 людей.

Про це повідомляють закордонні засоби масової інформації.

За інформацією видання Al Jazeera, літак впав невдовзі після зльоту з авіабази міста Буфарік на околицях столиці Алжир. Загинуло щонайменше 100 людей.

Водночас The Sun повідомляє, що кількість загиблих в наслідок авіакатастрофи складає близько 200 людей. Саме стільки осіб були на борті.

Видання розповідає, що катастрофа сталася на початку 9-ї години ранку у середу. Літак перевозив десятки військових та обладнання. На місце падіння відправлено 14 карет швидкої допомои та 10 пожежних машин.

Повідомляється, що рятувальники витягують з-під уламків десятки тіл.

За даними Al Jazeera, літак прямував до міста Бечар на заході Алжира.

Переклав Євген Кізілов, УП