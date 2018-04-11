В Африці розбився військовий літак, більше 100 жертв

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Середа, 11 квітня 2018, 12:20

Неподалік від столиці Алжиру впав військовий літак Іл-76, внаслідок чого загинули від 100 до 200 людей.

Про це повідомляють закордонні засоби масової інформації.

 

За інформацією видання Al Jazeera, літак впав невдовзі після зльоту з авіабази міста Буфарік на околицях столиці Алжир. Загинуло щонайменше 100 людей.

Водночас The Sun повідомляє, що кількість загиблих в наслідок авіакатастрофи складає близько 200 людей. Саме стільки осіб були на борті.

Видання розповідає, що катастрофа сталася на початку 9-ї години ранку у середу. Літак перевозив десятки військових та обладнання. На місце падіння відправлено 14 карет швидкої допомои та 10 пожежних машин.

Повідомляється, що рятувальники витягують з-під уламків десятки тіл.

За даними Al Jazeera, літак прямував до міста Бечар на заході Алжира.

 
 
 

Переклав Євген Кізілов, УП

Теми: авіа катастрофи Росія
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