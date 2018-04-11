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В Африке разбился военный самолет, более 100 жертв

Среда, 11 апреля 2018, 12:20
В Африке разбился военный самолет, более 100 жертв

Неподалеку от столицы Алжира упал военный самолет Ил-76, в результате чего погибли от 100 до 200 человек.

Об этом сообщают зарубежные СМИ.

 

По информации издания Al Jazeera, самолет упал вскоре после взлета с авиабазы города Буфарик в окрестностях столицы Алжир. Погибли по меньшей мере 100 человек.

В то же время The Sun сообщает, что количество погибших вследствие авиакатастрофы составляет около 200 человек. Именно такое количество людей было на борту.

Издание рассказывает, что катастрофа произошла в среду в 8 с небольшим утра. Самолет перевозил десятки военнослужащих и оборудование. На место падения отправлены 14 карет скорой помощи и 10 пожарных машин.

Сообщается, что спасатели извлекают из-под обломков десятки тел.

По данным Al Jazeera, самолет направлялся в город Бечар на западе Алжира.

 
 
 

Перевел Евгений Кизилов, УП

Темы: авиакатастрофыРосcия
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