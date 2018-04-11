Глава МЗС Латвії відповів на критику РФ щодо освіти: хай подивляться на себе

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Середа, 11 квітня 2018, 12:49

Реформа закону про освіту - питання внутрішньої політики Латвії, і Росія не має жодного права вказувати їй, що робити.

Про це в інтерв'ю Delfi.lv заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич.

"Реформа нашого закону про освіту - питання внутрішньої політики країни, і Російській Федерації - МЗС, Держдумі або якійсь іншій особі - немає до цього ніякого діла, у них немає права вказувати, що і як нам робити. Нехай подивляться на себе", - сказав Ринкевич.

"Я хочу нагадати, що Російська Федерація робить хоча б навіть на своїй території. Наприклад, в Татарстані", - додав він, не утонивши деталей.

Міністр зазначив, що всі заяви і декларації з боку Росії з цього питання Латвія категорично відкидає.

За його словами, в тому, що Росія може використовувати тему російських шкіл для тиску на Латвію, немає нічого нового: для латвійських дипломатів суперечки і "обмін люб'язностями" з російськими колегами протягом останніх років стали повсякденною реальністю.

На переконання міністра, Російський союз Латвії намагається заробити на цьому питанні політичний капітал.

"Думаю, що тут, безсумнівно, є спроба мобілізувати частину російськомовних виборців. Але, знаєте, якщо в цих акціях протесту беруть участь люди, яким вже за 60 - бідолахи, яких точно не будуть змушувати здавати державною мовою іспити з фізики, хімії або астрономії, то, по-моєму, така діяльність більше спрямована на інтереси певних політиків, а не на турботу про дітей, яким це насправді піде на користь", - заявив Ринкевич.

Як повідомлялося, президент Латвії Раймондс Вейоніс 2 квітня затвердив освітню реформу, згідно з якою школи національних меншин переходять на латиську мову навчання.

МЗС Росії звинуватила Латвію в дискримінації російськомовних через реформу освіти.

Держдума РФ прийняла заяву про неприпустимість ліквідації в Латвії шкільної освіти мовами національних меншин, в якій пропонує ввести проти Латвії санкції.

Європейська правда

Теми: Латвія Росія
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