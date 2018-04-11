Глава МИД Латвии ответил на критику РФ по поводу образования: пусть посмотрят на себя

Реформа закона об образовании – вопрос внутренней политики Латвии, и Россия не имеет никакого права указывать ей, что делать.

Об этом в интервью Delfi.lv заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Реформа нашего закона об образовании - вопрос внутренней политики страны, и Российской Федерации - МИД, Госдуме или кому-либо другому – нет до этого никакого дела, у них нет права указывать, что и как нам делать. Пусть посмотрят на себя", - сказал Ринкевич.

"Я хочу напомнить, что Российская Федерация делает хотя бы даже на своей территории. Например, в Татарстане", - добавил он, не уточнив деталей.

Министр отметил, что все заявления и декларации со стороны России по этому вопросу Латвия категорически отвергает.

По его словам, в том, что Россия может использовать тему русских школ для давления на Латвию, нет ничего нового: для латвийских дипломатов споры и "обмен любезностями" с российскими коллегами в течение последних лет стали повседневной реальностью.

По мнению министра, Русский союз Латвии пытается заработать на этом вопросе политический капитал.

"Думаю, что здесь, несомненно, есть попытка мобилизовать часть русскоязычных избирателей. Но, знаете, если в этих акциях протеста участвуют люди, которым уже за 60 - бедняги, которых точно не будут заставлять сдавать на государственном языке экзамены по физике, химии или астрономии, то, по-моему, такая деятельность больше направлена ​​на интересы определенных политиков, а не на заботу о детях, которым это действительно пойдет на пользу ", - заявил Ринкевич.

Как сообщалось, президент Латвии Раймонд Вейонис 2 апреля утвердил реформу образования, согласно которой школы национальных меньшинств переходят на латышский язык обучения.

МИД России обвинил Латвию в дискриминации русскоязычных в связи с реформой образования.

Госдума РФ приняла заявление о недопустимости ликвидации в Латвии школьного образования на языках национальных меньшинств, в котором предлагает ввести против Латвии санкции.

Европейская правда