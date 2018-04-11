У центрі Харкова знайшли мішок з тілом людини

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Середа, 11 квітня 2018, 13:03

Працівники поліції виявили тіло чоловіка у мішку на площі Фейєрбаха у центрі Харкова.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління поліції у Харківській області.

"Працівники поліції виявили у мішку тіло чоловіка. За документами, які знаходилися у одязі загиблого, встановлено його особу. Ним виявився харків’янин 1967 року народження", - йдеться в повідомленні. 

 

Про підозрілий мішок під мостом вранці 11 квітня заявив перехожий. 

 

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Тіло направили на розтин для встановлення причин смерті.  

Теми: Харків
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