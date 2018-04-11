В центре Харькова нашли мешок с телом мужчины

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Среда, 11 апреля 2018, 13:03

Полицейские обнаружили тело мужчины в мешке на площади Фейербаха в центре Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Харьковской области.

"Работники полиции обнаружили в мешке тело мужчины. По документам, которые находились в одежде погибшего, установлена ​​его личность. Им оказался харьковчанин 1967 года рождения", - говорится в сообщении. 

 

О подозрительном мешке под мостом утром 11 апреля заявил прохожий. 

 

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Тело направили на вскрытие для установления причин смерти.

Темы: Харьков
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