Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремлі нагадують, що "нормандський формат" без них неможливий

Середа, 11 квітня 2018, 13:07
В Кремлі нагадують, що нормандський формат без них неможливий

У Кремлі закликали не поспішати з висновками про майбутню зустріч трьох учасників "нормандської четвірки" по Україні про вплив її на долю Донбасу.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи в середу на запитання журналістів, як може вплинути на долю Донбасу анонсована канцлером ФРН Ангелою Меркель зустріч в травні лідерів трьох країн-учасниць "нормандської четвірки" без РФ, повідомляє російський "Інтерфакс".

"Тут можна тільки дивитися, як вони можуть вплинути, і чи можуть вони вплинути на долю Донбасу".

На питання, чи не образливо Росії за те, що її не запросили на цей саміт, Пєсков відповів:

"Давайте спочатку дочекаємося, чи буде такий саміт. Напевно існують якісь питання, які країни вважають за краще обговорювати в форматі трьох, але істинний нормандський формат, він, як відомо, передбачає участь Росії".

Також Медведєв заявив, що телефонні розмови з лідерами США, ФРН або Франції в графіку президента РФ Володимира Путіна поки не заплановані.

"Ні, поки не заплановано", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи має намір Путін провести розмову з Дональдом Трампом.

Говорячи про можливі бесіди з Ангелою Меркель або Емманюелем Макроном, Пєсков також повідомив, що "таких контактів немає в планах".

При цьому він обмовився, що говорить тільки про контакти лідерів. "Я маю на увазі на найвищому рівні", - повідомляє ТАСС.

Як відомо, лідери України, Німеччини й Франції проведуть переговори в німецькому Аахені у травні.

Теми: Путін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Путін
Лукашенко погрожує Польщі вагнерівцями: Хочуть на екскурсію на Захід
Росіяни ймовірно намагаються створити буферну зону навколо Луганщини – розвідка Британії
Лукашенко прилетів до Путіна в Петербург
Останні новини
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
Усі новини...
Реклама: