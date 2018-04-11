Путін поки не планує дзвонити Трампу, Меркель чи Макрону

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Середа, 11 квітня 2018, 13:07

У Кремлі закликали не поспішати з висновками про майбутню зустріч трьох учасників "нормандської четвірки" по Україні про вплив її на долю Донбасу.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи в середу на запитання журналістів, як може вплинути на долю Донбасу анонсована канцлером ФРН Ангелою Меркель зустріч в травні лідерів трьох країн-учасниць "нормандської четвірки" без РФ, повідомляє російський "Інтерфакс".

"Тут можна тільки дивитися, як вони можуть вплинути, і чи можуть вони вплинути на долю Донбасу".

На питання, чи не образливо Росії за те, що її не запросили на цей саміт, Пєсков відповів:

"Давайте спочатку дочекаємося, чи буде такий саміт. Напевно існують якісь питання, які країни вважають за краще обговорювати в форматі трьох, але істинний нормандський формат, він, як відомо, передбачає участь Росії".

Також Медведєв заявив, що телефонні розмови з лідерами США, ФРН або Франції в графіку президента РФ Володимира Путіна поки не заплановані.

"Ні, поки не заплановано", – сказав він, відповідаючи на запитання, чи має намір Путін провести розмову з Дональдом Трампом.

Говорячи про можливі бесіди з Ангелою Меркель або Емманюелем Макроном, Пєсков також повідомив, що "таких контактів немає в планах".

При цьому він обмовився, що говорить тільки про контакти лідерів. "Я маю на увазі на найвищому рівні", - повідомляє ТАСС.

Теми: Путін
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