В Кремле призвали не спешить с выводами о предстоящей встрече трех участников "нормандской четверки" по Украине о влиянии ее на судьбу Донбасса.



Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в среду на вопрос журналистов, как может повлиять на судьбу Донбасса анонсированная канцлером ФРГ Ангелой Меркель встреча в мае лидеров трех стран-участниц "нормандской четверки" без РФ, сообщает российский "Интерфакс".

"Тут можно только смотреть, как они могут повлиять, и могут ли они повлиять на судьбу Донбасса".



На вопрос, не обидно ли России за то, что ее не пригласили на этот саммит, Песков ответил:

"Давайте сначала дождемся, будет ли такой саммит. Наверняка существуют какие-то вопросы, которые страны предпочитают обсуждать в формате троих, но истинный нормандский формат, он, как известно, подразумевает участие России".

Также Медведев заявил, что телефонные разговоры с лидерами США, ФРГ или Франции в графике президента РФ Владимира Путина пока не запланированы.

"Нет, пока не запланировано", - сказал он, отвечая на вопрос, намерен ли Путин провести разговор с Дональдом Трампом.

Говоря о возможных беседах с Ангелой Меркель или Эмманюэлем Макроном, Песков также сообщил, что "таких контактов нет в планах".

При этом он оговорился, что он говорит только о контактах лидеров. "Я имею в виду на высшем уровне", – сообщает ТАСС.

Как известно, лидеры Украины, Германии и Франции проведут переговоры в немецком Аахене в мае.