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В Україні буде тепло, на заході місцями дощі з грозами

Середа, 11 квітня 2018, 13:33

В Україні найближчої доби 12 квітня утримається тепла суха погода, лише в західних областях погода буде по-літньому нестійкою.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На більшій частині території країни опадів не очікується, лише в західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-11°, в Чернігівській, Сумській, Харківській областях та в Карпатах 2-7° тепла; вдень 13-18°, на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині країни 19-24°.

У Києві 12 квітня без опадів, температура вночі 8-10°, вдень 14-16°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 12 квітня найвища температура вдень була 23,8° у 2015 році, найнижча вночі -2,9° у 1928 році.

В Україні 13 квітня вночі в північних і центральних областях місцями буде невеликий дощ, вдень на Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура в західних областях вночі 7-12°, вдень 19-24°; в східних, Сумській, Полтавській і Чернігівській областях вночі 1-6° тепла, вдень 12-17°, на решті території вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°, 13 квітня в центральних і південних областях до 23°.

У Києві 13 квітня вночі можливий невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 16-18°.

Теми: погода
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