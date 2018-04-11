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В Украине будет тепло, на западе местами дожди с грозами

Среда, 11 апреля 2018, 13:33

В Украине в ближайшие сутки 12 апреля сохранится теплая сухая погода, лишь в западных областях погода будет по-летнему неустойчивой.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

На большей части территории страны осадков не ожидается, лишь в западных областях местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11°, в Черниговской, Сумской, Харьковской областях и в Карпатах 2-7° тепла; днем 13-18°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части страны 19-24°.

В Киеве 12 апреля без осадков, температура ночью 8-10°, днем 14-16°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 12 апреля самая высокая температура днем была 23,8° в 2015 году, самая низкая ночью -2,9° в 1928 году.

В Украине 13 апреля ночью в северных и центральных областях местами будет небольшой дождь, днем на Закарпатье и Прикарпатье кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 7-12°, днем 19-24°; в восточных, Сумской, Полтавской и Черниговской областях ночью 1-6 ° тепла, днем 12-17°, на остальной территории ночью 4-9° тепла, днем 15-20°, 13 апреля в центральних и южных областях до 23°.

В Киеве 13 апреля ночью возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 16-18°.

Темы: погода
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