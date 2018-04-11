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За рік 9 дітей отримали статус постраждалих від військових дій

Середа, 11 квітня 2018, 13:52

За минулий рік лише 9 дітей отримали статус дитини, яка постраждала  від військових дій і збройних конфліктів на Донбасі.

Про це на засіданні уряду повідомив народний депутат Юрій Павленко.

"За цей рік справдилися найгірші прогнози, за минулий рік лише 9 дітей отримали статус дитини, яка постраждала  від військових дій і збройних конфліктів", - сказав він.

На думку Павленка, причиною цього є складна процедура, а постанова, яку винесли на затвердження уряду цієї середи все одно передбачає низку бюрократичних процедур для отримання дитиною статусу постраждалої від військових дій.

"Остаточний варіант, який внесений на урядовий комітет і на засідання уряду не був навіть показаний громадським організаціям, які працювали в робочій групі. На жаль, оцінюючи його зараз, я можу сказати, що там зберігається ціла низка дискримінаційних норм по відношенню до дитини", - сказав він.

"Коли перевантажений порядок надання дозволу: дозволами, експертизами, величезною кількістю довідок, для того, щоби дитина довела державі, що вона постраждала від війни", - резюмував він.

В свою чергу міністр соціальної політики Андрій Рева запропонував протягом тижня доопрацювати постанову після її прийняття.  Він визнав проблему і зазначив, що будь-яке насильство по відношенню до дитини є кримінальним злочином.

"Зараз позиція громадських організацій полягає в тому, щоб в тій частині, яка стосується психологічного насильства над дитиною, прибрати будь-які моменти пов’язанні з верифікацією", - сказав Рева.

Він додав, що потрібен такий механізм, який би дозволив встановити цих дітей, взяти їх на облік і далі в межах законодавства надавати їм допомогу.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністру соцполітики спільно з Павленко доопрацювати постанову та через тиждень подати її на підпис. Тож її схвалили з доопрацюванням у тижневий термін.

Як відомо, зміни до закону про охорону дитинства  визначають дітей, які постраждали внаслідок збройних конфліктів і передбачають розробку постанову про надання статусу цим дітям.

Постанова порядок надання відповідного статусу дитини була затверджена 5 квітня 2017 року.

Альона Мазуренко, УП
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