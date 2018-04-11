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За год 9 детей получили статус пострадавших от военных действий

Среда, 11 апреля 2018, 13:52

За год только 9 детей получили статус ребенка, пострадавшего от военных действий и вооруженных конфликтов на Донбассе.

Об этом на заседании правительства сообщил народный депутат Юрий Павленко.

"За этот год оправдались худшие прогнозы, за прошлый год только 9 детей получили статус ребенка, пострадавшего от военных действий и вооруженных конфликтов", - сказал он.

По мнению Павленко, причиной стала сложная процедура, а постановление, которое вынесли на утверждение правительства в эту среду, все равно предусматривает ряд бюрократических процедур для получения ребенком статуса пострадавшего от военных действий.

"Окончательный вариант, который внесен на правительственный комитет и на заседание правительства даже не был показан общественным организациям, которые были в рабочей группе. К сожалению, оценивая его сейчас, я могу сказать, что там хранится целый ряд дискриминационных норм по отношению к ребенку", - сказал он.

"Когда перегружен порядок предоставления разрешения: разрешениями, экспертизами, огромным количеством справок, для того, чтобы ребенок доказал государству, что он пострадал от войны", - резюмировал он.

В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева предложил в течение недели доработать постановление после его принятия. Он признал проблему и отметил, что любое насилие по отношению к ребенку является уголовным преступлением.

"Сейчас позиция общественных организаций заключается в том, чтобы в той части, которая касается психологического насилия над ребенком, убрать любые моменты, связанные с верификацией", - сказал Рева.

Он добавил, что нужен такой механизм, который бы позволил установить этих детей, взять их на учет и далее в рамках законодательства оказывать им помощь.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру соцполитики совместно с Павленко доработать постановление и через неделю представить его на подпись. Поэтому его одобрили с доработкой в ​​недельный срок.

Как известно, изменения в закон об охране детства определяют детей, пострадавших в результате вооруженных конфликтов и предусматривают разработку постановления о предоставлении статуса этим детям.

Постановление о порядке предоставления соответствующего статуса ребенка было утверждено 5 апреля 2017.

Алена Мазуренко, УП
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