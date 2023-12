Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів США в Сирії

Президент США Дональд Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів у Сирії.

Про це він написав у своєму Твіттері.

"Росія обіцяє збивати всі і будь-які ракети, випущені по Сирії. Приготуйся, Росіє, бо вони на підході, гарні, нові і "розумні"! Не варто бути партнерами тварини, що вбиває свій народ газом і отримує з того задоволення", - написав Трамп.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and "smart!" You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!