Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів США в Сирії

Президент США Дональд Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів у Сирії.

Про це він написав у своєму Твіттері.

"Росія обіцяє збивати всі і будь-які ракети, випущені по Сирії. Приготуйся, Росіє, бо вони на підході, гарні, нові і "розумні"! Не варто бути партнерами тварини, що вбиває свій народ газом і отримує з того задоволення", - написав Трамп.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and "smart!" You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

Нагадаємо, посол Росії у Лівані заявив, що кожна ракета США, випущена по Сирії, буде збита, як і пристрої, з яких ці ракети були випущені.

"Якщо американці вдарять… їхні ракети будуть збиті, і навіть джерела, з яких ці ракети будуть випущені", - заявив російський дипломат.

Як повідомлялося, близько 500 людей постраждали від хімічної атаки в Сирії.

Згідно зі свідченнями Сирійської групи допомоги, в суботу у ймовірній хімічній атаці на місто Думу загинули щонайменше 60 людей і більше тисячі отримали травми. Лікарі та свідки зазначили, що у жертв були симптоми отруєння, можливо, нервовим агентом, і повідомили про запах газу хлору.

Президент США Дональд Трамп та західні союзники обговорюють можливі військові дії, спрямовані проти президента Сирії Башара Асада. Його режим підозрюють у хімічній атаці.

Європейська правда