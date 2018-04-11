Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів США в Сирії

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Середа, 11 квітня 2018, 14:29

Президент США Дональд Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів у Сирії.

Про це він написав у своєму Твіттері.

"Росія обіцяє збивати всі і будь-які ракети, випущені по Сирії. Приготуйся, Росіє, бо вони на підході, гарні, нові і "розумні"! Не варто бути партнерами тварини, що вбиває свій народ газом і отримує з того задоволення", - написав Трамп.

Нагадаємо, посол Росії у Лівані заявив, що кожна ракета США, випущена по Сирії, буде збита, як і пристрої, з яких ці ракети були випущені.

"Якщо американці вдарять… їхні ракети будуть збиті, і навіть джерела, з яких ці ракети будуть випущені", - заявив російський дипломат.

Як повідомлялося, близько 500 людей постраждали від хімічної атаки в Сирії.

Згідно зі свідченнями Сирійської групи допомоги, в суботу у ймовірній хімічній атаці на місто Думу загинули щонайменше 60 людей і більше тисячі отримали травми. Лікарі та свідки зазначили, що у жертв були симптоми отруєння, можливо, нервовим агентом, і повідомили про запах газу хлору.

Президент США Дональд Трамп та західні союзники обговорюють можливі військові дії, спрямовані проти президента Сирії Башара Асада. Його режим підозрюють у хімічній атаці.

Європейська правда

Теми: Трамп США Росія Сирія
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