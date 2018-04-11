Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам США в Сирии

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Среда, 11 апреля 2018, 14:29

Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Россия обещает сбивать все и любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они на подходе, хорошие, новые и "умные"! Не стоит быть партнерами животного, убивающего свой народ газом и получающего от этого удовольствие", - написал Трамп.

Напомним, посол России в Ливане заявил, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита, как и устройства, с которых эти ракеты были выпущены.

"Если американцы ударят... их ракеты будут сбиты, и даже источники, из которых эти ракеты будут выпущены", - заявил российский дипломат.

Как сообщалось, около 500 человек пострадали от химической атаки в Сирии.

Согласно показаниям Сирийской группы помощи, в субботу в предполагаемой химической атаке на город Дума погибли по меньшей мере 60 человек и более тысячи получили травмы. Врачи и свидетели отметили, что у жертв были симптомы отравления, возможно, нервным агентом, и сообщили о запахе газа хлора.

Президент США Дональд Трамп и западные союзники обсуждают возможные военные действия, направленные против президента Сирии Башара Асада. Его режим подозревают в химической атаке.

Европейская правда

Темы: Трамп США Росcия Сирия
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