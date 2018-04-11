Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам США в Сирии

Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Россия обещает сбивать все и любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они на подходе, хорошие, новые и "умные"! Не стоит быть партнерами животного, убивающего свой народ газом и получающего от этого удовольствие", - написал Трамп.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and "smart!" You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

Напомним, посол России в Ливане заявил, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита, как и устройства, с которых эти ракеты были выпущены.

"Если американцы ударят... их ракеты будут сбиты, и даже источники, из которых эти ракеты будут выпущены", - заявил российский дипломат.

Как сообщалось, около 500 человек пострадали от химической атаки в Сирии.

Согласно показаниям Сирийской группы помощи, в субботу в предполагаемой химической атаке на город Дума погибли по меньшей мере 60 человек и более тысячи получили травмы. Врачи и свидетели отметили, что у жертв были симптомы отравления, возможно, нервным агентом, и сообщили о запахе газа хлора.

Президент США Дональд Трамп и западные союзники обсуждают возможные военные действия, направленные против президента Сирии Башара Асада. Его режим подозревают в химической атаке.

Европейская правда