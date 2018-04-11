Знайдена в Дніпрі жінка не є зниклою студенткою – прокуратура

В прокуратурі Києва заявляють, що знайдена в Дніпрі жінка, за попередньою інформацією, не є зниклою студенткою медвишу Богомольця Мукаддас Насирлаєвою.

Про це "Українській правді" повідомили в прокуратурі Києва.

"Фото знайденої жінки були надані родичам зниклої студентки, вони її не упізнали", – уточнили у відомстві.

Водночас, в прокуратурі зазначили, що офіційне упізнання та експертиза все рівно будуть проводитися.

Раніше Головне управління ДСНС в Києві повідомило, що рятувальники дістали тіло жінки в Дніпрі біля мосту Патона.

Зазначалось, що тіло жінки знаходилось на відстані 4 м від берега на поверхні води, його передали правоохоронним органам.

ЗМІ писали, що знайдена жінка була вдягнена у зимовий одяг та може бути 18-річною студенткою Мукаддас Насирлаєвою, яка 30 січня скоїла суїцид, стрибнувши у річку з моста Патона.

Адвокат родини Насирлаєвих Ровшанбек Розметов поклав тоді відповідальність за суїцид на деканат з роботи з іноземними студентами НМУ ім. Богомольця. Там, за словами адвоката, вчасно не подали документи дівчини у міграційну службу для отримання посвідки тимчасового проживання, а пізніше відрахували через порушення міграційного законодавства.

Київська місцева прокуратура № 9 розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення до самогубства.