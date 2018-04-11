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Найденная в Днепре женщина не является пропавшей студенткой - прокуратура

Среда, 11 апреля 2018, 17:30
Найденная в Днепре женщина не является пропавшей студенткой - прокуратура

В прокуратуре Киева заявляют, что найденная в Днепре женщина, по предварительной информации, не является пропавшей студенткой медвуза Богомольца Мукаддас Насирлаевой.

Об этом "Украинской правде" сообщили в прокуратуре Киева.

"Фото найденной женщины были предоставлены родственникам пропавшей студентки, они ее не узнали", – уточнили в ведомстве.

В то же время, в прокуратуре отметили, что официальное опознание и экспертиза все равно будут проводиться.

Ранее Главное управление ДСНС в Киеве сообщило, что спасатели достали тело женщины в Днепре возле моста Патона.

Отмечалось, что тело женщины находилось на расстоянии 4 м от берега на поверхности воды, его передали правоохранительным органам.

СМИ писали, что найденная женщина была одета в зимнюю одежду и может быть 18-летней студенткой Мукаддас Насирлаевой, которая 30 января совершила суицид, прыгнув в реку с моста Патона.

Адвокат семьи Насирлаевих Ровшанбек Розметов возложил ответственность на деканат по работе с иностранными студентами НМУ им. Богомольца. Там, по словам адвоката, вовремя не подали документы девушки в миграционную службу для получения вида временного проживания, а позже отчислили за нарушения миграционного законодательства.

Киевская городская прокуратура № 9 начала процессуальное руководство в уголовном производстве по факту доведения до самоубийства.

"Украинская правда"

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