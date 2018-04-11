Кремль відреагував на погрози Трампа

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Середа, 11 квітня 2018, 19:06

У Кремлі прокоментували заяву президента США Дональда Трампа щодо ракетного удару в Сирії, зазначивши, що Москва не є учасником twitter -дипломатії.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "РИА Новости".

"Ми не є учасниками twitter-дипломатії. Ми прихильники серйозних підходів. Як і раніше вважаємо, що важливо не робити кроків, які можуть нашкодити і без того хиткій ситуації", — сказав Пєсков, відповідаючи на питання про повідомлення Трампа в Twitter.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів у Сирії, заявивши, що "на підході гарні, нові і "розумні" ракети.

У відповідь речниця МЗС РФ Марія Захарова порадила США атакувати терористів, а не "законний сирійський уряд, який бореться з міжнародним тероризмом".

Згідно зі свідченнями Сирійської групи допомоги, в суботу у ймовірній хімічній атаці на місто Думу загинули щонайменше 60 людей і більше тисячі отримали травми. Лікарі та свідки зазначили, що у жертв були симптоми отруєння, можливо, нервовим агентом, і повідомили про запах газу хлору.

Європейська правда

Теми: Трамп Росія Путін скандал
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