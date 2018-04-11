Кремль отреагировал на угрозы Трампа

В Кремле прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа относительно ракетного удара в Сирии, отметив, что Москва не является участником twitter -дипломатии.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

"Мы не являемся участниками twitter-дипломатии. Мы сторонники серьезных подходов. Как и ранее считаем, что важно не делать шагов, которые могут навредить и без того шаткой ситуации", — сказал Песков, отвечая на вопрос о сообщение Трампа в Twitter.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии, заявив, что "на подходе хорошие, новые и "умные" ракеты.

В ответ пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова посоветовала США атаковать террористов, а не "законное сирийское правительство, которое борется с международным терроризмом".

Согласно показаниям Сирийской группы помощи, в субботу в предполагаемой химической атаке на город Дума погибли по меньшей мере 60 человек и более тысячи получили травмы. Врачи и свидетели отметили, что у жертв были симптомы отравления, возможно, нервным агентом, и сообщили о запахе газа хлора.

Европейская правда