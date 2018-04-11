Гендиректора "Укрвакцини" підозрюють у розтраті 1,5 млн гривень

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Середа, 11 квітня 2018, 20:13

Генеральному директору державного підприємства "Укрвакцина" повідомили про підозру у розтраті майна в особливо великому розмірі.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

"Встановлено, що керівник держустанови протягом 2012-2013 років здійснив розтрату коштів державного підприємства на загальну суму понад півтора мільйони гривень, перерахувавши їх на рахунки двох приватних підприємств за нібито надання послуг із охоронного супроводу вантажів під час перевезення вакцин та інших медпрепаратів на території України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідство отримало докази, які вказують, що зазначені послуги не тільки не надавалися, але і взагалі ці приватні суб’єкти не мали необхідних матеріальних та трудових ресурсів для здійснення охоронної діяльності.

Посадовцю інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Найближчим часом суд розгляне клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади гендиректора ДП "Укрвакцина".

Українська правда
Теми: прокуратура Київ
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