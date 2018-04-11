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Гендиректора "Укрвакцины" подозревают в растрате 1,5 млн гривен

Среда, 11 апреля 2018, 20:13

Генеральному директору государственного предприятия "Укрвакцина" сообщили о подозрении в растрате имущества в особо крупном размере.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Установлено, что руководитель госучреждения в течение 2012-2013 годов совершил растрату средств государственного предприятия на общую сумму более полутора миллионов гривен, перечислив их на счета двух частных предприятий за якобы оказание услуг по охранному сопровождению грузов при перевозке вакцин и других медпрепаратов на территории Украины" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие получило доказательства, указывающие, что указанные услуги не только не предоставлялись, но и вообще эти частные субъекты не имели необходимых материальных и трудовых ресурсов для осуществления охранной деятельности.

Подозреваемому инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности гендиректора ГП "Укрвакцина".

Украинская правда
Темы: прокуратураКиев
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