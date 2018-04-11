Суд у Британії допитав коханку загиблого свідка у справі Магнітського

Модельєр з України Ельміра Мединська розповіла про останні дні перед загибеллю свого коханця російського бізнесмена Олександра Перепиличного.

Про це повідомляє ВВС.

28-річна Мединська розповіла на засіданні суду через відеозв'язок про зустріч із Перепиличним у Парижі 8 листопада 2012 року.

Ельміра Мединська instagram

За її словами, чоловік був "дуже напружений" через свою роботу і ніби перебував "на іншій планеті", коли вони ходили по магазинах, щоб придбати їй сумочку "Prada" та взуття "Louboutin".

Вночі перед загибеллю пара пішла в розкішний ресторан у Парижі Buddha Bar. Там Перепиличний сів за найкращий столик, завдяки чому він зміг бачити людей навколо, розповів коронер у суді.

У ресторані він відправив назад на кухню страву з креветок або з овочами, бо на думку чоловіка, вона була несмачною, пише видання.

"Повернувшись до свого п'ятизіркового готелю, Перепиличний замкнувся у ванній кімнаті близько на годину, і Мединська сказала, що три рази чула, як його знудило", - зазначає ВВС.

Наступного ранку він здавався у "гарному гуморі" і мав "хороший апетит" для сніданку перед поїздкою в аеропорт для повернення додому, він у Вейбридж, неподалік Лондона, а вона - у Київ.

Пізніше, 10 листопада Перепиличний помер під час пробіжки біля свого будинку, про що Мединська на той момент не знала.

"Через два дні їй зателефонували з британського номеру і представилися нібито з екстреної служби. Жінці сказали, що Перепиличний потрапив в "аварію" і запитали, які у неї були з ним стосунки", - зазначає видання.

Наступного дня їй знову зателефонували, але не відповіли на її питання щодо стану здоров’я чоловіка.

За словами Мединської, вона більше не чула про свого коханця до вечора нового року у 2012. Тоді вона прочитала в мережі, що він помер.

За її словами, ця новина її "налякала", бо вона знала його як "дуже хорошу людину", хоча "насправді нічого про нього не знала".

Жінка сказала, що отримала електронний лист з адреси Перепиличного після його смерті. У ньому було написано – "скоро помреш від СНІДу".

У суді її запитали, чи могла вдова Перепиличного відправити цього листа, на що Мединська сказала: "Можливо. Я не знаю".

За словами жінки, вона познайомилась із Перепиличним на сайті знайомств у березні 2012 року. Вона сказала, що він використовував фальшиве ім’я і вона не знала, що він одружений і має дітей. Про це вона дізналась вже після його смерті із публікацій ЗМІ.

Раніше Центральний кримінальний суд Олд Бейлі у Лондоні відновив розслідування обставин загибелі російського бізнесмена Олександра Перепиличного, який, можливо, був отруєний.

44-річний Перепиличний помер під час пробіжки біля свого будинку у містечку Вейбридж, неподалік Лондона, у листопаді 2012 року.

Поліція тоді заявила, що його смерть не була підозрілою, але пізніше були виявлені сліди отруйної рослини.

Перепиличний був одним з інформаторів фонду Hermitage Capital, який розслідував масштабні розкрадання з російської казни. Після смерті аудитора Сергія Магнітського в московському СІЗО Перепиличний дав свідчення швейцарській прокуратурі.

Він розповів, що допоміг провести операцію з відмивання грошей у розмірі $230 млн.

Перепиличний помер через декілька місяців після подання заявки на страхування життя у розмірі 8,5 млн фунтів стерлінгів.