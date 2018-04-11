Суд в Британии допросил любовницу погибшего свидетеля по делу Магнитского

Модельер из Украины Эльмира Мединская рассказала о последних днях перед гибелью своего любовника российского бизнесмена Александра Перепиличного.

Об этом сообщает ВВС.

28-летняя Мединская рассказала на заседании суда через видеосвязь о встрече с Перепиличним в Париже 8 ноября 2012 года.

Эльмира Мединская instagram

По ее словам, мужчина был "очень напряженный" из-за своей работы и будто находился "на другой планете", когда они ходили по магазинам, чтобы приобрести ей сумочку "Prada" и обувь "Louboutin".

Ночью перед гибелью пара пошла в роскошный ресторан в Париже Buddha Bar. Там Перепиличний сел за лучший столик, благодаря чему он смог видеть людей вокруг, рассказал коронер в суде.

В ресторане он отправил обратно на кухню блюдо из креветок или с овощами, так по мнению мучины, оно было невкусным, пишет издание.

"Вернувшись в свой пятизвездочный отель, Перепиличний заперся в ванной комнате примерно на час, и Мединская сказала, что три раза слышала, как его стошнило", - отмечает ВВС.

На следующее утро он казался в "хорошем настроении" и имел "хороший аппетит" для завтрака перед поездкой в ​​аэропорт для возвращения домой, он в Уэйбридж, недалеко от Лондона, а она - в Киев.

Позже, 10 ноября Перепиличний умер во время пробежки у своего дома, о чем Мединская на тот момент не знала.

"Через два дня ей позвонили из британского номера и представились якобы из экстренной службы. Женщине сказали, что Перепиличний попал в "аварию" и спросили, какие у нее были с ним отношения", - отмечает издание.

На следующий день ей снова позвонили, но не ответили на ее вопросы о состоянии здоровья мужчины.

По словам Мединской, она больше не слышала о своем любовнике до вечера нового года в 2012. Тогда она прочитала в сети, что он умер.

По ее словам, эта новость ее "напугала", потому что она знала его как "очень хорошего человека", хотя "на самом деле ничего о нем не знала".

Женщина сказала, что получила электронное письмо с адреса Перепиличного после его смерти. В нем было написано - "скоро умрешь от СПИДа".

В суде ее спросили, могла ли вдова Перепиличного отправить это письмо, на что Мединская сказала: "Возможно. Я не знаю".

По словам женщины, она познакомилась с Перепиличним на сайте знакомств в марте 2012 года. Она сказала, что он использовал фальшивое имя и она не знала, что он женат и имеет детей. Об этом она узнала уже после его смерти из публикаций СМИ.

Ранее Центральный уголовный суд Олд Бейли в Лондоне возобновил расследование обстоятельств гибели российского бизнесмена Александра Перепиличного, который, возможно, был отравлен.

44-летний Перепиличный умер во время пробежки у своего дома в городке Уэйбридж, недалеко от Лондона, в ноябре 2012 года.

Полиция тогда заявила, что его смерть не была подозрительной, но позже были обнаружены следы ядовитого растения.

Перепиличный был одним из информаторов фонда Hermitage Capital, который расследовал масштабные хищения из российской казны. После смерти аудитора Сергея Магнитского в московском СИЗО Перепиличный дал показания швейцарской прокуратуре.

Он рассказал, что помог провести операцию по отмыванию денег в размере $230 млн.

Перепиличный умер через несколько месяцев после подачи заявки на страхование жизни в размере 8,5 млн фунтов стерлингов.