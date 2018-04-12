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ЗМІ: Велика Британія направила до Сирії підводні човни

Четвер, 12 квітня 2018, 02:10
ЗМІ: Велика Британія направила до Сирії підводні човни

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей готується приєднатися до військових дій США проти Сирії у відповідь на хімічну атаку в Думі.

Про це пише The Telegraph.

Повідомляється, що Мей розпорядилася перемістити британські підводні човни ближче до Сирії на відстань ракетного пострілу.

Прем'єр-міністр скликала на 12 квітня екстрене засідання уряду  для обговорення варіантів відповіді Великої Британії на останню хімічну атаку в сирійському місті Дума в східній Гуті.

Очікується, що уряд підтримає намір Мей приєднатися до авіаударів під керівництвом США, але джерела уточнили, що для прийняття остаточного рішення потрібні подальші розмови з США і Францією і час потенційного удару ще не узгоджено.

Як повідомлялося, війська режиму сирійського президента Башара Асада перекинули частину бойової авіації на базу "Хмеймім", яку використовує Росія, остерігаючись можливих авіаударів коаліції на чолі з США.

Джерела видання заявили, що військові дії, як очікується, повинні відбутися до понеділка і, отримавши підтримку свого кабінету, Мей прибере останню внутрішню перешкоду, що стоїть на шляху британської участі в них.

Раніше Росія пригрозила, що кожна ракета США, випущена по Сирії, буде збита, як і пристрої, з яких ці ракети випущені.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів в Сирії, заявивши, що "на підході хороші, нові і "розумні" ракети".

У відповідь прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова порадила США атакувати терористів, а не "законний сирійський уряд, який бореться з міжнародним тероризмом".

Згідно зі свідченнями Сирійської групи допомоги, в суботу у ймовірній хімічній атаці на місто Думу загинули щонайменше 60 людей і більше тисячі отримали травми. Лікарі та свідки зазначили, що у жертв були симптоми отруєння, можливо, нервовим агентом, і повідомили про запах газу хлору.

Теми: СиріяВелика Британія
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