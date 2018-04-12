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СМИ: Великобритания направила к Сирии подводные лодки

Четверг, 12 апреля 2018, 02:10
СМИ: Великобритания направила к Сирии подводные лодки

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится присоединиться к военным действиям США против Сирии в ответ на химическую атаку в Думе.

Об этом пишет The Telegraph.

Сообщается, что Мэй распорядилась переместить британские подводные лодки ближе к Сирии на растояние ракетного выстрела.

Премьер-министр созвала на 12 апреля экстренное заседание правительства для обсуждения вариантов ответа Великобритании на последнюю химическую атаку в сирийском городе Дума в восточной Гуте.

Ожидается, что правительство поддержит намерение Мэй присоединиться к авиаударам под руководством США, но источники уточнили, что для принятия окончательного решения нужны дальнейшие переговоры с США и Францией и время потенциального удара еще не согласовано.

Как сообщалось, войска режима сирийского президента Башара Асада перебросили часть боевой авиации на базу "Хмеймим", которую использует Россия, остерегаясь возможных авиаударов коалиции во главе с США.

Источники издания заявили, что военные действия, как ожидается, должны состояться до понедельника и, получив поддержку своего кабинета, Мэй уберет последнее внутреннее препятствие, стоящее на пути британского участия в них.

Ранее Россия пригрозила, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита, как и устройства, из которых эти ракеты выпущены.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии, заявив, что "на подходе хорошие, новые и "умные" ракеты".

В ответ пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова посоветовала США атаковать террористов, а не "законное сирийское правительство, которое борется с международным терроризмом".

Согласно показаниям Сирийской группы помощи, в субботу в предполагаемой химической атаке на город Дума погибли по меньшей мере 60 человек и более тысячи получили травмы. Врачи и свидетели отметили, что у жертв были симптомы отравления, возможно, нервным агентом, и сообщили о запахе газа хлора.

Темы: СирияВеликобритания
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