З початку року ЗСУ отримали 78 т неякісних продуктів – Міноборони

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Четвер, 12 квітня 2018, 02:40

Від початку 2018 року Збройним силам України передали майже 78 тонн неякісних продуктів харчування.

Про це повідомив майор Олександр Цвіліховський під час брифінгу в Міністерстві оборони, повідомляє Радіо Свобода.

"Не допущено на забезпечення Збройних сил України майже 78 тонн неякісних чи небезпечних харчових продуктів та понад 30 тисяч комплектів наборів сухих продуктів", – сказав Цвіліховський.

За його словами, за перший квартал 2018 року установи безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини провели майже три тисячі досліджень зразків харчових продуктів.

27 березня в українській армії повідомили, що 23 підрозділи Збройних сил України перейшли на харчування "за каталогами" з можливістю індивідуального коригування раціону, відповідно до стандартів НАТО.

Теми: Збройні сили Міноборони
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