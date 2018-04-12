С начала года ВСУ получили 78 т некачественных продуктов - Минобороны

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Четверг, 12 апреля 2018, 02:40

С начала 2018 года Вооруженным силам Украины передали почти 78 тонн некачественных продуктов питания.

Об этом сообщил майор Александр Цвилиховский во время брифинга в Министерстве обороны, сообщает Радио Свобода.

"Не допущено на обеспечение Вооруженных сил Украины почти 78 тонн некачественных или опасных пищевых продуктов и более 30 000 комплектов наборов сухих продуктов", - сказал Цвилиховский.

По его словам, за первый квартал 2018 года учреждения безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины провели почти три тысячи исследований образцов пищевых продуктов.

27 марта в украинской армии сообщили, что 23 подразделения Вооруженных сил Украины перешли на питание "по каталогам" с возможностью индивидуальной корректировки рациона, в соответствии со стандартами НАТО.

Темы: Вооруженные силы Минобороны
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