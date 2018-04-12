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Помпео заявить в Сенаті США про завершення м'якої політики щодо РФ

Четвер, 12 квітня 2018, 03:37
Помпео заявить в Сенаті США про завершення м'якої політики щодо РФ

Комітет Сенату США у закордонних справах розгляне запропоновану президентом США Дональдом Трампом кандидатуру Майка Помпео на посаду держсекретаря. Він має намір заявити про посилення політики щодо РФ.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

На слуханнях в комітеті Сенату США у закордонних справах кандидат на посаду держсекретаря Майк Помпео заявить про те, що роки м'якої політики США щодо Росії "вже минули".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звільнив державного секретаря Рекса Тіллерсона і запропонував замінити його директором ЦРУ Майком Помпео. Заступник колишнього державного секретаря США Рекса Тіллерсона Стів Голдштейн також був звільнений.

Перший заступник держсекретаря Джон Салліван з 1 квітня став виконувачем обов'язків голови Державного департаменту, поки Помпео не пройде процедуру затвердження на посаду.

Теми: СШАРосія
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