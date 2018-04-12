Комітет Сенату США у закордонних справах розгляне запропоновану президентом США Дональдом Трампом кандидатуру Майка Помпео на посаду держсекретаря. Він має намір заявити про посилення політики щодо РФ.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

На слуханнях в комітеті Сенату США у закордонних справах кандидат на посаду держсекретаря Майк Помпео заявить про те, що роки м'якої політики США щодо Росії "вже минули".

BREAKING: AP source: Secretary of State nominee Pompeo to tell senators years of soft US policy toward Russia are 'now over.' — The Associated Press (@AP) April 11, 2018

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звільнив державного секретаря Рекса Тіллерсона і запропонував замінити його директором ЦРУ Майком Помпео. Заступник колишнього державного секретаря США Рекса Тіллерсона Стів Голдштейн також був звільнений.

Перший заступник держсекретаря Джон Салліван з 1 квітня став виконувачем обов'язків голови Державного департаменту, поки Помпео не пройде процедуру затвердження на посаду.