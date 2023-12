Комітет Сенату США у закордонних справах розгляне запропоновану президентом США Дональдом Трампом кандидатуру Майка Помпео на посаду держсекретаря. Він має намір заявити про посилення політики щодо РФ.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

На слуханнях в комітеті Сенату США у закордонних справах кандидат на посаду держсекретаря Майк Помпео заявить про те, що роки м'якої політики США щодо Росії "вже минули".

BREAKING: AP source: Secretary of State nominee Pompeo to tell senators years of soft US policy toward Russia are 'now over.'