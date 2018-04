Помпео заявит в Сенате США о завершении мягкой политики в отношении РФ

Комитет Сената США по иностранным делам рассмотрит предложенную президентом США Дональдом Трампом кандидатуру Майка Помпео на должность госсекретаря. Он намерен заявить об ужесточении политики в отношении РФ.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

На слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам кандидат на должность госсекретаря Майк Помпео заявит о том, что годы мягкой политики США в отношении России "уже прошли".

BREAKING: AP source: Secretary of State nominee Pompeo to tell senators years of soft US policy toward Russia are 'now over.'