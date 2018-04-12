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Помпео заявит в Сенате США о завершении мягкой политики в отношении РФ

Четверг, 12 апреля 2018, 03:37
Помпео заявит в Сенате США о завершении мягкой политики в отношении РФ

Комитет Сената США по иностранным делам рассмотрит предложенную президентом США Дональдом Трампом кандидатуру Майка Помпео на должность госсекретаря. Он намерен заявить об ужесточении политики в отношении РФ.

Об этом сообщает  агентство Associated Press

На слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам кандидат на должность госсекретаря Майк Помпео заявит о том, что годы мягкой политики США в отношении России "уже прошли".

Напомним, президент США Дональд Трамп уволил государственного секретаря Рекса Тиллерсона и предложил заменить его директором ЦРУ Майком Помпео. Заместитель бывшего государственного секретаря США Рекса Тиллерсона Стив Голдштейн также был уволен.

Первый заместитель госсекретаря Джон Салливан с 1 апреля стал исполняющим обязанности председателя Государственного департамента, пока Помпео не пройдет процедуру утверждения на должность.

Темы: СШАРосcия
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