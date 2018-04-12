Медведєв запропонував заборонити американські товари у відповідь на санкції

Відповіддю Росії на санкції США може стати обмеження американських товарів, що надходять на російські ринки.

Про це заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, пише BBC.

"На нашому ринку досить багато продуктів з США. І це не тільки згадані цінні папери, з якими треба розбиратися окремо, але і цілий ряд інших товарів, які поставляються на наш ринок і виробляються американським бізнесом", - відповів він на питання про заходи, які може прийняти Росія у відповідь на санкції США.

"Спроби тиску, включаючи неприкрите використання будь-яких санкційних законів під надуманими приводами, не тільки не зменшуються, але збільшуються", - розповів він.

За його словами, Росія не виключає можливість звернення за захистом в торгові інститути у відповідь на спроби "покарати росіян" і "використання неконкурентних способів боротьби за економічні ринки".

"Відповідні заходи мають бути добре прорахованими, не завдавати шкоди нам самим, повинні бути адекватними, але не виключаю, що за відомим напрямками ми повинні будемо зважити всі аспекти нашої співпраці з США", - сказав Медведєв депутатам.

"Нас намагаються все жорсткіше і жорсткіше брати в фінансово-економічне кільце, і не реагувати на це ми не можемо".

Медведєв відомий як поціновувач продукції американської компанії Apple. Коли він був президентом його неодноразово бачили з iPhone і iPad. Пізніше йому дарували російські смартфони, і сам він говорив, що користується іншими телефонами. Але в листопаді 2017 року його знову сфотографували з iPhone X, на який прем'єр фотографував себе.

Остаточне рішення щодо відповіді Росії на санкції США прийме президент Росії, сказав Медведєв в ході щорічного звіту уряду перед Держдумою. Однак він висловив надію, що депутати виступлять зі своїми ініціативами щодо реакції на останні заходи США.

Нагадаємо, США запровадили нові санкції проти 24 російських бізнесменів і чиновників, а також проти фінансових установ, державних і приватних компаній, пов'язаних з Кремлем.

До санкційного списку, зокрема, потрапили мільярдер Олег Дерипаска і голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг, який, за оцінками Forbes, є найбагатшою людиною Росії.