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Медведев предложил запретить американские товары в ответ на санкции

Четверг, 12 апреля 2018, 04:28

Ответом России на санкции США может стать ограничение американских товаров, поступающих на российские рынки.

Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишет BBC.

"На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом", - ответил он на вопрос о мерах, которые может принять Россия в ответ на санкции США.

"Попытки давления, включая неприкрытое использование всяких санкционных законов под надуманными предлогами, не только не уменьшаются, но увеличиваются", - рассказал он.

По его словам, Россия не исключает возможность обращения за защитой в торговые институты в ответ на попытки "наказать русских" и "использование неконкурентных способов борьбы за экономические рынки".

"Ответные меры должны быть хорошо просчитанными, не наносить ущерба нам самим, должны быть адекватными, но не исключаю, что по известным направлениям мы должны будем взвесить все аспекты нашего сотрудничества с США", - сказал Медведев депутатам.

"Нас пытаются все жестче и жестче брать в финансово-экономическое кольцо, и не реагировать на это мы не можем".

Медведев известен как ценитель продукции американской компании Apple. В бытность президентом его неоднократно видели с iPhone и iPad. Позже ему дарили российские смартфоны, и сам он говорил, что пользуется другими телефонами. Но в ноябре 2017 года его снова сфотографировали с iPhone X, на который премьер фотографировал себя.

Окончательное решение по ответу России на санкции США примет президент России, сказал Медведев в ходе ежегодного отчета правительства перед Госдумой. Однако он выразил надежду, что депутаты выступят со своими инициативами по реакции на последние меры США.

Напомним, США ввели новые санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против финансовых учреждений, государственных и частных компаний, связанных с Кремлем.

В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСШАсанкции
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