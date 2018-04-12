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Путін попросив Нетаньяху не втручатися у ситуацію в Сирії

Четвер, 12 квітня 2018, 05:12

Президент Росії Володимир Путін в телефонній розмові попросив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху уникнути будь-яких кроків, які могли б збільшити нестабільність в Сирії.

Про це пише Times of Israel.

Нетаньяху, зі свого боку, сказав, що Ізраїль буде продовжувати протидіяти зусиллям Ірану з нарощування своєї військової присутності в країні, яку роздирає війна.

У телефонній розмові з Нетаньяху "Путін підкреслив фундаментальну важливість поваги суверенітету Сирії, закликав утримуватися від будь-яких дій, які можуть ще більше дестабілізувати ситуацію в цій країні та створити загрозу для її безпеки", - повідомляє російське інформаційне агентство Супутник.

Згідно з повідомленням, телефонна розмова відбулася за ініціативою ізраїльського прем'єр-міністра. Вона стосувалася "сирійського питання ... в тому числі у зв'язку з недавніми ракетними ударами ізраїльських ВПС по аеродрому Т-4 в Хомсі".

Нетаньяху "підтвердив, що Ізраїль не допустить іранського військового зміцнення в Сирії", повідомили в прес-службі прем'єр-міністра.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів у Сирії, заявивши, що "на підході гарні, нові і "розумні" ракети.

У відповідь речниця МЗС РФ Марія Захарова порадила США атакувати терористів, а не "законний сирійський уряд, який бореться з міжнародним тероризмом".

Згідно зі свідченнями Сирійської групи допомоги, в суботу у ймовірній хімічній атаці на місто Думу загинули щонайменше 60 людей і більше тисячі отримали травми. Лікарі та свідки зазначили, що у жертв були симптоми отруєння, можливо, нервовим агентом, і повідомили про запах газу хлору.

Теми: СиріяРосіяІзраїль
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