Путин попросил Нетаньяху не вмешиваться в ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху избежать любых шагов, которые могли бы увеличить нестабильность в Сирии.

Об этом пишет Times of Israel.

Нетаньяху, со своей стороны, сказал, что Израиль будет продолжать противодействовать усилиям Ирана по наращиванию своего военного присутствия в раздираемой войной стране.

В телефонном разговоре с Нетаньяху "Путин подчеркнул фундаментальную важность уважения суверенитета Сирии, призвал воздерживаться от любых действий, которые могут еще более дестабилизировать ситуацию в этой стране и создать угрозу для ее безопасности", - сообщает российское информационное агентство Спутник.

Согласно сообщению, телефонный разговор состоялся по инициативе израильского премьер-министра. Он касался "сирийского вопроса ... в том числе в связи с недавними ракетными ударами израильских ВВС по аэродрому Т-4 в Хомсе".

Нетаньяху "подтвердил, что Израиль не допустит иранского военного укрепления в Сирии", сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии, заявив, что "на подходе хорошие, новые и "умные" ракеты".

В ответ пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова посоветовала США атаковать террористов, а не "законное сирийское правительство, которое борется с международным терроризмом".

Согласно показаниям Сирийской группы помощи, в субботу в предполагаемой химической атаке на город Дума погибли по меньшей мере 60 человек и более тысячи получили травмы. Врачи и свидетели отметили, что у жертв были симптомы отравления, возможно, нервным агентом, и сообщили о запахе газа хлора.