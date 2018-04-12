АТО: 38 обстрілів, бойовики застосували 120-мм міномети на всіх напрямках
Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували ігнорувати режим повного припинення вогню здійснивши 38 обстрілів позицій українських захисників.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО
Зокрема на донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120- та 82-мм мінометів, а також з гранатометів різних систем агресор вів вогонь по укріпленнях ЗСУ в районі Пісків та Шахти "Бутівка". 82-мм міномети противник застосував поблизу Новотроїцького, а озброєння танка – неподалік Кам’янки.
Також з гранатометів обстріляні захисники Авдіївки, Талаківки, Мар’їнки, Водяного та Харчовика, з великокаліберних кулеметів – оборонці Кам’янки, Гнутового, Опитного, Водяного, Пісків, Новотроїцького та Павлополя, захисники Гнутового, Пісків, Невельського і Харчовика також були обстріляні з озброєння БМП.
Крім цього, стрілецьку зброю противник застосував по позиціях ЗСУ в районі Авдіївки, Лебединського, Кам’янки, Шахти "Бутівка", Талаківки, Водяного і Гнутового, а поблизу Мар’їнки вівся снайперський вогонь.
На луганському напрямку із заборонених 120-мм мінометів агресор вів вогонь по українських опорних пунктах під Троїцьким, а з стрілецької зброї – обстріляв захисників Станиці Луганської.
Унаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав.