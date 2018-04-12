АТО: 38 обстрелов, боевики применили 120-мм минометы во всех направлениях

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Четверг, 12 апреля 2018, 07:39

Российско-оккупационные войска продолжали игнорировать режим полного прекращения огня, осуществив за прошедшие сутки 38 обстрелов позиций украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО

В частности, на донецком направлении из запрещенных Минскимисоглашениями 120- и 82-мм минометов, а также из гранатометов различных систем агрессор вел огонь по укреплениям ВСУ в районе Песков и Шахты "Бутовка". 82-мм минометы противник применил вблизи Новотроицкого, а вооружение танка - неподалеку Каменки.

Также из гранатометов обстреляны защитники Авдеевки, Талаковки, Марьинки, Водяного и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов - защитники Каменки, Гнутового, Опытного, Водяного, Песков, Новотроицкого и Павлополя, защитники Гнутового, Песков, Невельского и Пищевика также были обстреляны из вооружения БМП.

Кроме этого, стрелковое оружие противник применил по позициям ВСУ в районе Авдеевки, Лебединского, Каменки, Шахты "Бутовка", Талаковки, Водяного и Гнутового, а вблизи Марьинки  велся снайперский огонь.

На луганском направлении из запрещенных 120-мм минометов агрессор вел огонь по украинским опорным пунктам под Троицким, а из стрелкового оружия - обстрелял защитников Станицы Луганской.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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