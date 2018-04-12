Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АТО: 38 обстрелов, боевики применили 120-мм минометы во всех направлениях

Четверг, 12 апреля 2018, 07:39

Российско-оккупационные войска продолжали игнорировать режим полного прекращения огня, осуществив за прошедшие сутки 38 обстрелов позиций украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО

В частности, на донецком направлении из запрещенных Минскимисоглашениями 120- и 82-мм минометов, а также из гранатометов различных систем агрессор вел огонь по укреплениям ВСУ в районе Песков и Шахты "Бутовка". 82-мм минометы противник применил вблизи Новотроицкого, а вооружение танка - неподалеку Каменки.

Также из гранатометов обстреляны защитники Авдеевки, Талаковки, Марьинки, Водяного и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов - защитники Каменки, Гнутового, Опытного, Водяного, Песков, Новотроицкого и Павлополя, защитники Гнутового, Песков, Невельского и Пищевика также были обстреляны из вооружения БМП.

Кроме этого, стрелковое оружие противник применил по позициям ВСУ в районе Авдеевки, Лебединского, Каменки, Шахты "Бутовка", Талаковки, Водяного и Гнутового, а вблизи Марьинки  велся снайперский огонь.

На луганском направлении из запрещенных 120-мм минометов агрессор вел огонь по украинским опорным пунктам под Троицким, а из стрелкового оружия - обстрелял защитников Станицы Луганской.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: