Росіяни знову літають до Єгипту

2275 переглядів
Четвер, 12 квітня 2018, 08:48

Перший за два з половиною роки літак із Москви прибув у четвер до міжнародного аеропорту Каїра.

Як повідомляє ТАСС, лайнер "Аерофлоту" вилетів із "Шереметьєва" з 15-хвилинною затримкою, але прибув до Каїра на 10 хвилин раніше розкладу, о 00:15 за місцевим часом (01:15 мск).

За даними джерел агентства, на перший рейс продали практично всі квитки. На зворотний рейс із Каїру до Москви забронювали більше половини квитків.

Авіасполучення між Єгиптом і Росією Москва припинила в листопаді 2015 роки після катастрофи над Сінаєм літака російської авіакомпанії "Когалимавіа", що летів із Шарм-еш-Шейха до Санкт-Петербурга. Тоді загинули всі 217 туристів і 7 членів екіпажу. ФСБ кваліфікувала той випадок як теракт.

Для поновлення авіасполучення Росія вимагала від Єгипту серйозного посилення заходів авіаційної безпеки.

Тепер у другому терміналі каїрського аеропорту для тих, хто відбуває до Москви, обладнали окремий вихід, щоб рейси "Аерофлоту" і Egypt Air могли перевіряти співробітники авіабезпеки з Москви, які працюватимуть у Каїрі постійно.

Приймати літаки єгипетського національного перевізника буде, як і раніше, третій термінал, який закріплений виключно за Egypt Air.

Другий термінал головної повітряної гавані Єгипту вважається на даний момент найбільш сучасним і технічно оснащеним. Його відкрили в 2017 році після повної модернізації.

Теми: Росія Єгипет туристи
powered by lun.ua
По темі
ОЗХЗ завершила розслідування отруєння Скрипалів і оприлюднить звіт 12 квітня 2018, 08:21
Сили Асада встановили контроль над містом Дума 12 квітня 2018, 06:25
Путін попросив Нетаньяху не втручатися у ситуацію в Сирії 12 квітня 2018, 05:12
Усі новини
Головні новини
АТО: 38 обстрілів, бойовики застосували 120-мм міномети на всіх напрямках
ЗМІ: Велика Британія направила до Сирії підводні човни
Генсек НАТО: У Росії зростає бажання застосувати ядерну зброю
Суд у Британії допитав коханку загиблого свідка у справі Магнітського
Усі новини
Фото

Як у Антарктиді вирощують свіжі овочі

спорт

18 простих вправ, які спалять зайві калорії на робочому місці