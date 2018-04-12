Россияне снова летают в Египет

Первый за два с половиной года самолет из Москвы прибыл в четверг в международный аэропорт Каира.

Как сообщает ТАСС, лайнер "Аэрофлота" вылетел из "Шереметьева" с 15-минутной задержкой, но прибыл в Каире на 10 минут раньше расписания, в 00:15 по местному времени (01:15 мск).

По данным источников агентства, на первый рейс продали практически все билеты. На обратный рейс из Каира в Москву забронировали более половины билетов.

Авиасообщение между Египтом и Россией Москва прекратила в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли все 217 туристов и 7 членов экипажа. ФСБ квалифицировала тот случай как теракт.

Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта серьезного усиления мер авиационной безопасности.

Теперь во втором терминале каирского аэропорта для тех, кто отбывает в Москву, оборудовали отдельный выход, чтобы рейсы "Аэрофлота" и Egypt Air могли проверять сотрудники авиабезопасности из Москвы, которые будут работать в Каире постоянно.

Принимать самолеты египетского национального перевозчика будет, как и раньше, третий терминал, который закреплен исключительно за Egypt Air.

Второй терминал главной воздушной гавани Египта считается на данный момент наиболее современным и технически оснащенным. Его открыли в 2017 году после полной модернизации.