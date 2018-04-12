НАЗК внесло припис гендиректору "Запоріжсталі"

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Четвер, 12 квітня 2018, 10:26

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис гендиректору ПАТ "Запоріжсталь" Ростиславу Шурмі у зв’язку з тим, що підприємство не надало документи по зарплаті 4 депутатів-працівників даного товариства.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Відзначається, що агентство проводить перевірку можливих порушень двома депутатами Запорізької міськради та двома депутатами Запорізької облради, які є працівниками ПАТ "Запоріжсталь".

"Перевіряються факти дотримання цими суб’єктами декларування вимог закону щодо своєчасності подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, а саме – отримання ними доходів у вигляді заробітної плати, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб", - йдеться в повідомленні.

З цією метою НАЗК звернулося до "Запоріжсталі" з вимогою надати документи та відомості стосовно зазначених депутатів.

"Проте запити Нацагентства щодо надання інформації, у тому числі про отриману суб’єктами декларування заробітну плату та інші доходи, були проігноровані, а відмова – необґрунтованою", - йдеться в повідомленні.

Згідно з приписом, НАЗК вимагає усунути вчинене начальником відділу судової практики та виконання рішень юридичного управління товариства порушення закону про запобігання корупції та надати завірені документи та відомості, зазначені у запитах.

"Припис Національного агентства є обов’язковим до виконання. За невиконання припису керівник несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП", - нагадали в НАЗК.

Теми: НАЗК декларації Запоріжсталь корупція
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