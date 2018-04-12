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НАПК внесло предписание гендиректору "Запорожстали"

Четверг, 12 апреля 2018, 10:26

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание гендиректору ОАО "Запорожсталь" Ростиславу Шурме в связи с тем, что предприятие не предоставило документы по зарплате 4 депутатов-работников данного общества.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что агентство проводит проверку возможных нарушений двумя депутатами Запорожского горсовета и двумя депутатами Запорожского облсовета, которые являются работниками ОАО "Запорожсталь".

"Проверяются факты соблюдения этими субъектами декларирования требований закона относительно своевременности представления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии, а именно – получения ими доходов в виде заработной платы, превышающей 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц", - говорится в сообщении.

С этой целью НАПК обратилось к "Запорожстали" с требованием предоставить документы и сведения относительно указанных депутатов.

"Однако запросы Нацагентства о предоставлении информации, в том числе о полученной субъектами декларирования заработной плате и других доходов, были проигнорированы, а отказ – необоснованным", - говорится в сообщении.

Согласно предписанию, НАПК требует устранить совершенное начальником отдела судебной практики и выполнения решений юридического управления общества нарушение закона о предотвращении коррупции и предоставить заверенные документы и сведения, указанные в запросах.

"Предписание Национального агентства является обязательным к исполнению. За невыполнение предписания руководитель несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП", - напомнили в НАПК.

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Темы: НАПКдекларацииЗапорожсталькоррупция
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