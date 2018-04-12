Бойовики знову зірвали розведення сил у Станиці Луганській

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Четвер, 12 квітня 2018, 11:03

Бойовики вчергове зірвали розведення сил і засобів сторін у районі Станиці Луганської, яке попередньо було заплановано на 13 квітня.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), передає прес-центр штабу АТО.

"Вчора близько 20:35 на ділянці розведення російсько-окупаційні війська застосували стрілецьку зброю по позиціях Збройних сил України", – йдеться в повідомленні.

Про зазначене українська сторона СЦКК поінформувала Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Українська сторона центру зазначає: "Провокаційні обстріли окупантами Станиці Луганської мають сталу тенденцію, мета яких – зрив розведення сил і засобів сторін за будь-яких умов".

Українська сторона СЦКК запевняє, що підрозділи ЗСУ готові до відведення сил і засобів, за умови дотримання ватажками окупаційної адміністрації РФ вимог Мінських домовленостей.

Теми: Донбас Луганська область бойові дії АТО
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