Боевики вновь сорвали разведения сил в Станице Луганской

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Четверг, 12 апреля 2018, 11:03

Боевики в очередной раз сорвали разведения сил и средств сторон в районе Станицы Луганской, которое предварительно было запланировано на 13 апреля.

Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), передает пресс-центр штаба АТО.

"Вчера около 20:35 на участке разведения российско-оккупационные войска применили стрелковое оружие по позициям Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Об этом украинская сторона СЦКК проинформировала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Украинская сторона центра отмечает: "Провокационные обстрелы оккупантами Станицы Луганской имеют устойчивую тенденцию, цель которых – срыв разведения сил и средств сторон при любых условиях".



Украинская сторона СЦКК уверяет, что подразделения ВСУ готовы к отводу сил и средств, при условии соблюдения главарями оккупационной администрации РФ требований Минских договоренностей.

Темы: Донбасс Луганская область боевые действия АТО
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