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МВС: У Харкові ректор вишу підробляла документи для мігрантів

Четвер, 12 квітня 2018, 12:07

Керівнику одного із вищих навчальних закладів Харкова повідомлено про підозру у кримінальному провадженні щодо незаконної легалізації в Україні мігрантів із В’єтнаму, Китаю, Сирії, Іраку та Нігерії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що за даними слідства іноземних громадян легалізовували в Україні шляхом їх фіктивної реєстрації у харківських вузах.

"Днями було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів ключовому фігуранту кримінального провадження ‑ керівнику одного із вищих навчальних закладів", - заявили в МВС.

У прес-службі міністерства зазначили, що посадовець була фактично організатором каналу легалізації незаконних мігрантів.

"На підставі фіктивної реєстрації псевдостудентів, за сприяння окремих представників правоохоронних органів, забезпечувала оформлення громадянам В’єтнаму посвідок на тимчасове проживання в Україні, що використовувались останніми, в тому числі, для перетинання державного кордону", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що в рамках кримінального провадження, в результаті чисельних слідчих дій, обшуків, допитів та судових експертиз отримано докази вчинення причетними встановленими особами злочинів, передбачених низкою статей КК України.

Також у відомстві додали, що на підставі зібраних в ході досудового розслідування фактичних даних Нацполіцією Харківщини додатково порушено понад 100 кримінальних проваджень за незаконне переправлення осіб через державний кордон України та за підроблення документів, печаток, штампів та бланків.

Наразі триває досудове слідство, спрямоване на притягнення до кримінальної відповідальності всіх членів злочинної групи.

Українська правда
Теми: МВСХарківполіція
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