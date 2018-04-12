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МВД: В Харькове ректор вуза подделывала документы для мигрантов

Четверг, 12 апреля 2018, 12:07

Руководителю одного из высших учебных заведений Харькова сообщено о подозрении в уголовном производстве относительно незаконной легализации в Украине мигрантов из Вьетнама, Китая, Сирии, Ирака и Нигерии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что по данным следствия иностранных граждан легализовали в Украине путем их фиктивной регистрации в харьковских вузах.

"На днях было сообщено о подозрении в совершении преступлений ключевому фигуранту уголовного производства - руководителю одного из высших учебных заведений", - заявили в МВД.

В пресс-службе министерства отметили, что ректор была фактически организатором канала легализации незаконных мигрантов.

"На основании фиктивной регистрации лжестудентов, при содействии отдельных представителей правоохранительных органов, обеспечивала оформление гражданам Вьетнама видов на жительство в Украине, которые использовались последними, в том числе, для пересечения государственной границы", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в рамках уголовного производства, в результате многочисленных следственных действий, обысков, допросов и судебных экспертиз получены доказательства совершения причастными установленными лицами преступлений, предусмотренных рядом статей УК Украины.

Также в ведомстве добавили, что на основании собранных в ходе досудебного расследования фактических данных, Нацполицией Харьковской области дополнительно возбуждено более 100 уголовных производств относительно незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и за подделку документов, печатей, штампов и бланков.

Сейчас продолжается досудебное следствие, направленное на привлечение к уголовной ответственности всех членов преступной группы.

Украинская правда
Темы: МВДХарьковполиция
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