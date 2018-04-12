У Маріуполі чоловік втратив долоню через вибух знахідки

У Маріуполі чоловік знайшов на металоприйомці річ, яка вибухнула й завдала йому травм.

Як повідомляє поліція Донецької області, близько опівночі 12 квітня медики повідомили в Кальміуське відділення поліції, що до лікарні потрапив 54-річний мешканець із тілесними ушкодженнями.

"Коли чоловік прийшов до тями, розповів, що на металоприйомці, де працює його знайомий, знайшов блискучий металевий предмет та вирішив забрати його додому, щоб потім розібрати. Дорогою він вибухнув від удару об землю", – сказано в повідомленні.

"Внаслідок детонації чоловік отримав осколкові поранення обох гомілок та передпліччя, а також залишився без правої кисті", – інформує поліція.

Поліцейські з’ясовують повні обставини події.

Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 "Нещасний випадок" Кримінального кодексу України.

Поліція зазначає, що з початку року це вже 7-й випадок на Донеччині, коли від вибуху калічаться люди. У 2018 році від вибухонебезпечних пристроїв постраждало 10 осіб, з них 3 загинули та 7 поранено.

Поліцейські закликають з обережністю ставитися до невідомих предметів: не нести їх додому, не розбирати та не залишати у вільному доступі, особливо коли є діти.

Про всі випадки виявлення зброї, боєприпасів, вибухівки чи підозрілих предметів просять негайно телефонувати на "102".