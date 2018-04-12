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В Мариуполе мужчина лишился руки из-за взрыва находки

Четверг, 12 апреля 2018, 13:10

В Мариуполе мужчина нашел на металлоприемке вещь, которая взорвалась и травмировала его.

Как сообщает полиция Донецкой области, около полуночи 12 апреля медики сообщили в Кальмиусское отделение полиции, в больницу попал 54-летний житель с телесными повреждениями.

"Когда мужчина пришел в себя, рассказал, что на металоприемке, где работает его знакомый, нашел блестящий металлический предмет и решил забрать его домой, чтобы потом разобрать. По дороге он взорвался от удара о землю", – сказано в сообщении.

"В результате детонации мужчина получил осколочные ранения обеих голеней и предплечья, а также остался без правой кисти", – информирует полиция.

Полицейские выясняют полные обстоятельства происшествия.

Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 "Несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

Полиция отмечает, что с начала года это уже 7-й случай в Донецкой области, когда от взрыва калечатся люди. В 2018 году от взрывоопасных устройств пострадало 10 человек, из них 3 погибли и 7 ранены.

Полицейские призывают с осторожностью относиться к неизвестным предметам: не нести их домой, не разбирать и не оставлять в свободном доступе, особенно когда есть дети.

Обо всех случаях обнаружения оружия, боеприпасов, взрывчатки или подозрительных предметов просят немедленно звонить на "102".

Темы: МариупольДонецкая областьвзрыв
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