На Лівобережжя повернуться заморозки – синоптики

Найближчої доби погоду в Україні буде визначати поле високого тиску; на північному сході буде прохолодно.



Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



У п'ятницю в більшості областей без опадів, лише вночі в Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській і Харківській областях місцями пройде невеликий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 2-7° тепла (в Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях на ґрунті, місцями і в повітрі заморозки 0-2°), вдень 13-18° тепла; в західних, південних і Вінницькій областях вночі 5-10°, вдень 19-24°.



13 квітня в Києві – без опадів, температура вночі 4-6° тепла, вдень 14-16°.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 13 квітня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 25,6 градусів тепла в 1972 році, а найнижча вночі на позначці 4,7 градусів морозу в 1923 році.



У суботу, 14 квітня, в західній половині країни очікуються дощі, в основному невеликі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м / с.



Температура вночі 5-11° тепла, на Лівобережжі (крім Херсонської області) 1-6° тепла, на поверхні грунту, в східних, Чернігівській та Сумській областях місцями і в повітрі заморозки 0-4°; вдень 14-20° тепла, в західних областях 17-23°, на Закарпатті до 26°.



У Києві в суботу вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 17-19°.