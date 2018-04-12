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На Лівобережжя повернуться заморозки – синоптики

Четвер, 12 квітня 2018, 14:03

Найближчої доби погоду в Україні буде визначати поле високого тиску; на північному сході буде прохолодно.

Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У п'ятницю в більшості областей без опадів, лише вночі в Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській і Харківській областях місцями пройде невеликий дощ. Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла (в Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях на ґрунті, місцями і в повітрі заморозки 0-2°), вдень 13-18° тепла; в західних, південних і Вінницькій областях вночі 5-10°, вдень 19-24°.

13 квітня в Києві – без опадів, температура вночі 4-6° тепла, вдень 14-16°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 13 квітня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 25,6 градусів тепла в 1972 році, а найнижча вночі на позначці 4,7 градусів морозу в 1923 році.

У суботу, 14 квітня, в західній половині країни очікуються дощі, в основному невеликі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м / с.

Температура вночі 5-11° тепла, на Лівобережжі (крім Херсонської області) 1-6° тепла, на поверхні грунту, в східних, Чернігівській та Сумській областях місцями і в повітрі заморозки 0-4°; вдень 14-20° тепла, в західних областях 17-23°, на Закарпатті до 26°.

У Києві в суботу вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 17-19°.

Теми: погода
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