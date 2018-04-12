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На Левобережье вернутся заморозки – синоптики

Четверг, 12 апреля 2018, 14:03

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять поле высокого давления; на северо-востоке страны будет прохладно.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".

В пятницу в большинстве областей без осадков, лишь ночью в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла (в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях на почве, местами и в воздухе заморозки 0-2°), днем 13-18° тепла; в западных, южных и Винницкой областях ночью 5-10°, днем 19-24°.

13 апреля в Киеве – без осадков, температура ночью 4-6° тепла, днем 14-16°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 25,6 градусов тепла в 1972 году, а самая низкая ночью на отметке 4,7 градусов мороза в 1923 году.

В субботу, 14 апреля, в западной половине страны ожидаются дожди, в основном небольшие, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-11° тепла, на Левобережье (кроме Херсонской области) 1-6° тепла, на поверхности почвы, в восточных, Черниговской и Сумской областях местами и в воздухе заморозки 0-4°; днем 14-20° тепла, в западных областях 17-23°, в Закарпатье до 26°.

В Киеве в субботу ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 17-19°.

Темы: погода
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