На Левобережье вернутся заморозки – синоптики

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять поле высокого давления; на северо-востоке страны будет прохладно.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".



В пятницу в большинстве областей без осадков, лишь ночью в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 2-7° тепла (в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях на почве, местами и в воздухе заморозки 0-2°), днем 13-18° тепла; в западных, южных и Винницкой областях ночью 5-10°, днем 19-24°.



13 апреля в Киеве – без осадков, температура ночью 4-6° тепла, днем 14-16°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 25,6 градусов тепла в 1972 году, а самая низкая ночью на отметке 4,7 градусов мороза в 1923 году.



В субботу, 14 апреля, в западной половине страны ожидаются дожди, в основном небольшие, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 5-11° тепла, на Левобережье (кроме Херсонской области) 1-6° тепла, на поверхности почвы, в восточных, Черниговской и Сумской областях местами и в воздухе заморозки 0-4°; днем 14-20° тепла, в западных областях 17-23°, в Закарпатье до 26°.



В Киеве в субботу ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 17-19°.